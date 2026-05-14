A Catania, le forze della Finanza hanno sequestrato circa 3.200 capi falsi tra una fiera e i mercati locali. Durante l’operazione sono state identificate alcune aree dove si trovava il carico di scarpe contraffatte di marca Alexander McQueen. Sono state inoltre trovate numerose paia di calzature e altri accessori falsificati dei marchi Gucci e Prada, che si inserivano nel mercato locale senza autorizzazione.

? Domande chiave Dove si nascondeva il carico di scarpe Alexander McQueen?. Come facevano i falsi Gucci e Prada a infiltrarsi nel mercato?. Chi gestiva la distribuzione dei capi contraffatti tra Catania e Trecastagni?. Quali sono le prossime indagini per smantellare questa rete illegale?.? In Breve 780 paia di scarpe Alexander McQueen sequestrate in un furgone vicino alla stazione.. Oltre 2.400 articoli di brand Gucci, Prada e Armani trovati al mercato di Trecastagni.. Un uomo di sessant'anni denunciato per ricettazione e mancata custodia del veicolo sequestrato.. Operazioni condotte durante le celebrazioni per la festa patronale di Sant'Alfio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, blitz della Finanza: 3.200 capi falsi tra fiera e mercati

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