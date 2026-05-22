Blitz dei carabinieri alla Stella | arrestato pusher sequestrati droga e contanti

Nella zona vicino al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, le forze dell'ordine hanno effettuato un intervento che ha portato all'arresto di un uomo accusato di spaccio di droga. Durante l'operazione, sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e denaro contante. L'azione si è svolta nel dedalo di vicoli che caratterizza l'area, con i militari che hanno intercettato e fermato il soggetto coinvolto. Non ci sono state altre persone coinvolte o ferite durante il blitz.

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Spaccio nel dedalo dei vicoli: blitz dei carabinieri dietro il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il Museo Archeologico Nazionale fa da spalla all’invalicabile parete di tufo che torreggia su vico II Gagliardi. Un altarino spezza il versante con un quadro della Sacra Famiglia, Gesù, Giuseppe e Maria: “ A devozione dei fedeli ” spiega una targa di marmo ingiallito. Non mancano i fiori, anche finti, piccoli gesti di qualche residente che spera nel miracolo in un luogo dove anche la luce del sole ha difficoltà a filtrare. Uno scooter coperto da un telo impolverato, qualche auto parcheggiata in modo creativo e le immancabili indicazioni per raggiungere la selva di b&b del centro città. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Blitz dei carabinieri alla Stella: arrestato pusher, sequestrati droga e contanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Blitz dei carabinieri nel quadrilatero della droga di Ostia due arresti e oltre 4 chili di cocaina Sullo stesso argomento Blitz dei carabinieri: sequestrati 5mila euro in contanti e armi rubate. Arrestato 37enneUn’operazione dei carabinieri ha portato all’arresto di un 37enne di Casal di Principe, già noto alle forze dell’ordine, al termine di una... Battipaglia, blitz dei Carabinieri: arrestato pusher con droga e armaI carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di S. Rapine e furti tra Veneto e Toscana, blitz dei Carabinieri: arresti nel Vicentino e nel Pisano. Dalle prime ore del mattino oltre cento militari dell'Arma sono impegnati in una vasta operazione coordinata dalla Procura Berica. x.com Blitz dei Carabinieri tra Vicenza e Pisa, smantellata una banda di rapinatori e ladriVICENZA (ITALPRESS) – Un’articolata e complessa indagine ha permesso di assicurare alla giustizia i presunti responsabili della violenta rapina in abitazione ... ilnordestquotidiano.it Orta di Atella, blitz dei Carabinieri in un calzaturificio: scoperti lavoratori irregolari e rifiuti pericolosiUn controllo mirato nell’ambito delle attività di contrasto ai reati ambientali e al lavoro sommerso nella Terra dei Fuochi si è trasformato in un intervento ... napolivillage.com