Blitz dei carabinieri | sequestrati 5mila euro in contanti e armi rubate Arrestato 37enne

Nella giornata di oggi, i carabinieri hanno eseguito un blitz presso l'abitazione di un uomo di 37 anni, noto alle forze dell'ordine, a Casal di Principe. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati 5.000 euro in contanti e diverse armi che risultano essere state rubate. L'uomo è stato arrestato e portato in caserma per ulteriori accertamenti.

Un’operazione dei carabinieri ha portato all’arresto di un 37enne di Casal di Principe, già noto alle forze dell’ordine, al termine di una perquisizione domiciliare che ha fatto emergere un vero e proprio arsenale nascosto in casa.L’uomo dovrà rispondere di detenzione illegale di armi comuni da.🔗 Leggi su Casertanews.it

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