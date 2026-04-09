Battipaglia blitz dei Carabinieri | arrestato pusher con droga e arma

Nella giornata di oggi, i carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di una persona. Durante il blitz, sono state trovate e sequestrate droga e un’arma da fuoco. L’arrestato è stato portato in caserma e adesso si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vicenda si inserisce nelle attività di controllo e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di S.F., individuato in possesso di diverse sostanze stupefacenti e di un’arma da fuoco. Durante l’intervento, le forze dell’ordine hanno sequestrato circa 433 grammi di cocaina, 277 grammi di hashish e 29 grammi di crack, oltre a una pistola semiautomatica priva di matricola con relativo caricatore e munizioni calibro 380. Il bilancio del sequestro nel territorio salernitano. L’attività investigativa, culminata con la perquisizione del soggetto, ha permesso di mettere fuori gioco un presunto pusher operante nell’area di Battipaglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Battipaglia, blitz dei Carabinieri: arrestato pusher con droga e arma Caivano, blitz dei carabinieri: arrestato pusher, sequestrate droga e armi fantasmaTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Giugliano, pizza e spaccio di droga: arrestato dopo blitz dei carabinieri noto ristoratoreNuovo arresto nella mattinata di ieri, mercoledì 4 febbraio, nella zona costiera di Giugliano, dove i carabinieri della sezione operativa della...