Dal Quarticciolo a Pietralata stretta contro i pusher | 6 arresti

Da romatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quartiere Quarticciolo e a Pietralata, sei persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione antidroga. Le indagini hanno portato alla scoperta di vendite di cocaina, hashish e marijuana, sia nelle aree di spaccio tradizionali che tramite servizi di consegna a domicilio. Le autorità hanno sequestrato sostanze stupefacenti e identificato le modalità di distribuzione, che prevedevano anche l’utilizzo di veicoli per la consegna delle sostanze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cocaina, hashish e marijuana vendute nelle storiche piazze di spaccio o attraverso i servizi di delivery della droga su quattro ruote. È quanto emerso dall’ultima operazione dei falchi della polizia di Stato, che ha portato all'arresto di sei persone nel corso di una serie di controlli effettuati. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Quarticciolo, pugno duro contro il crack: sorpresi a spacciare in strada, scattano gli arresti

Giro di vite a Ostia e Fiumicino: stretta contro degrado e illegalità, 8 arrestiFiumicino, 7 maggio 2026 – I carabinieri della Compagnia di Ostia hanno attuato un capillare servizio coordinato di controllo straordinario del...

dal quarticciolo dal quarticciolo a pietralataDal Quarticciolo a Pietralata, blitz antidroga dei FalchiGli stupefacenti erano nascosti in auto, appartamenti e perfino in un barattolo di marmellata. Denunciati anche due acquirenti. rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web