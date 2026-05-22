Dal Quarticciolo a Pietralata stretta contro i pusher | 6 arresti
Nel quartiere Quarticciolo e a Pietralata, sei persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione antidroga. Le indagini hanno portato alla scoperta di vendite di cocaina, hashish e marijuana, sia nelle aree di spaccio tradizionali che tramite servizi di consegna a domicilio. Le autorità hanno sequestrato sostanze stupefacenti e identificato le modalità di distribuzione, che prevedevano anche l’utilizzo di veicoli per la consegna delle sostanze.
Cocaina, hashish e marijuana vendute nelle storiche piazze di spaccio o attraverso i servizi di delivery della droga su quattro ruote. È quanto emerso dall’ultima operazione dei falchi della polizia di Stato, che ha portato all'arresto di sei persone nel corso di una serie di controlli effettuati. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Quarticciolo, pugno duro contro il crack: sorpresi a spacciare in strada, scattano gli arresti
Giro di vite a Ostia e Fiumicino: stretta contro degrado e illegalità, 8 arrestiFiumicino, 7 maggio 2026 – I carabinieri della Compagnia di Ostia hanno attuato un capillare servizio coordinato di controllo straordinario del...
Dal Quarticciolo a Pietralata, blitz antidroga dei FalchiGli stupefacenti erano nascosti in auto, appartamenti e perfino in un barattolo di marmellata. Denunciati anche due acquirenti. rainews.it