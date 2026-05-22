Dal Quarticciolo a Pietralata stretta contro i pusher | 6 arresti

Nel quartiere Quarticciolo e a Pietralata, sei persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione antidroga. Le indagini hanno portato alla scoperta di vendite di cocaina, hashish e marijuana, sia nelle aree di spaccio tradizionali che tramite servizi di consegna a domicilio. Le autorità hanno sequestrato sostanze stupefacenti e identificato le modalità di distribuzione, che prevedevano anche l’utilizzo di veicoli per la consegna delle sostanze.

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