Un uomo di 40 anni è stato fermato dopo aver tentato di rubare una bicicletta e aver poi aggredito un ufficiale della polizia locale. L’episodio si è verificato a Faenza, nel corso della stessa giornata in cui il soggetto è stato trattenuto. La polizia ha riferito di aver messo fine alla vicenda senza ulteriori incidenti. L’uomo è stato portato in custodia per le procedure di rito.

Faenza (Ravenna), 29 aprile 2026 – Dopo aver tentato di rubare una bicicletta ha a ggredito un agente della polizia Locale. A finire nei guai, a conclusione di un’operazione condotta nelle scorse settimane dalla polizia Locale dell’Unione Romagna Faentina, è stato un uomo di 40 anni. Aggredito l’agente. L’episodio ha avuto origine in via Pistocchi, dove un sovrintendente, impegnato in un corso di educazione stradale con alcuni alunni di una scuola primaria della città, ha notato l’uomo armeggiare con alcune biciclette lasciate nelle rastrelliere. Alla richiesta di chiarimenti da parte dell’operatore, l’uomo ha reagito con un atteggiamento ostile, sfociato in un’ aggressione fisica che ha causato la caduta a terra dell’agente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tenta di rubare bici e poi aggredisce agente della polizia locale: nei guai 40enne

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