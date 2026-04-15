Due ragazzine sono state coinvolte in una colluttazione all’interno di un centro commerciale di Terni. Secondo quanto riferito, l’episodio è iniziato a causa di un contatto accidentale tra le due in un corridoio. La lite si sarebbe poi trasformata in una vera e propria aggressione con calci e pugni, coinvolgendo altre persone presenti. La polizia è intervenuta e sta raccogliendo le testimonianze dei presenti.

Terni, 15 aprile 2026 – Sarebbe stata innescata da un contatto fisico accidentale nei corridoi di un centro commerciale di Terni l' aggressione ai danni di due ragazze della quale sono ora accusate una quindicenne e due quattordicenni denunciate a piede libero dai carabinieri alla Procura minorile per lesioni personali in concorso. https:www.lanazione.itumbriacronacaaggressione-ragazza-terni-rp2fsbmq Il video dell’aggressione. Episodio, risalente al 3 aprile, documentato anche con un filmato fatto con un telefono cellulare da un altro minorenne. I militari erano intervenuti per una lite e sul posto avevano prestato i primi soccorsi a due minori, di 13 e 14 anni, trovate in stato di forte agitazione e – riferisce l'Arma – con evidenti segni di percosse.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ragazzine aggredite nel centro commerciale: calci e pugni alle coetanee per un contatto accidentale

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