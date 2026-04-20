San Colombano al Lambro blackout nel weekend | guasto ad un cavo e incrocio chiuso per lavori urgenti

Nel fine settimana, San Colombano al Lambro ha subito un blackout che ha coinvolto l’intera area, causato da un guasto a un cavo di media tensione. Nel frattempo, un incrocio stradale è stato temporaneamente chiuso per consentire lavori di riparazione urgenti. La situazione si è protratta dalla notte tra sabato e domenica, con i residenti che hanno dovuto fare i conti con l’interruzione dell’energia elettrica e le relative conseguenze.

San Colombano al Lambro (Lodi-Milano), 20 aprile 2026 – Dopo la notte al buio, tra sabato e ieri, a causa di un guasto alla rete elettrica di media tensione, il Comune di San Colombano al Lambro corre subito hai ripari. Il black out ha infatti richiesto un intervento urgente e la chiusura di un incrocio centrale. Si è verificato sabato intorno alla mezzanotte, lasciando senza corrente gran parte dell’abitato. Questo fino alle 2 di domenica quando, dopo un intervento tampone di Enel, è stata riportata la luce nelle case. "Nelle zone di viale Milano e della collina la situazione si è risolta nel giro di 15-20 minuti, mentre nel centro del paese il disservizio è durato più a lungo -ha spiegato il sindaco Alessandro Granata -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Colombano al Lambro, blackout nel weekend: guasto ad un cavo e incrocio chiuso per lavori urgenti Notizie correlate Dramma in casa a San Colombano al Lambro. Non risponde ai familiari, 56enne trovato mortoSan Colombano al Lambro (Milano), 13 marzo 2026 – Non risponde ai familiari, lo trovano in casa senza vita. San Colombano al Lambro, piazza Don Gnocchi torna pedonale: chiusi due accessi alle autoSan Colombano al Lambro (Milano), 21 marzo 2026 – Torna pienamente fruibile dai pedoni piazza Don Gnocchi a San Colombano al Lambro, dove... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Sapevi che Milano ha un'exclave? Scopri il borgo di San Colombano al Lambro; Il maresciallo Marcella Alloni prende le redini della stazione dei carabinieri di San Colombano; 19-04-2026 ACSI – Strada Ultima Tappa Gran Premio di Primavera a San Colombano al Lambro (MI); Foto Meteo: Villa Elena. San Colombano al Lambro, blackout nel weekend: guasto ad un cavo e incrocio chiuso per lavori urgentiTra il 18 e il 19 aprile il paesino del lodigiano è rimasto senza corrente. Dalla mattina del 20 ecco l’intervento tra le vie Steffenini e Cesare Battisti. Il sindaco spiega: Possibile danno durante ... ilgiorno.it Domani, domenica 19 aprile, San Colombano al Lambro ospiterà una manifestazione ciclistica. Percorso interessato: Ingresso da Via Lodi (S.P. 23) da Borghetto L. Viale Petrarca (S.P. 19) Via Milano (S.P. 19) verso Graffignana Giro finale: Arrivo in Via della - facebook.com facebook Buongiorno da San Colombano al Lambro (MI) #Carabinieri #PossiamoAiutarvi #ForzeArmate #Difesa #9aprile x.com