A Bisceglie è partito il progetto Isid’oro, volto a combattere lo sfruttamento nel settore agricolo. La collaborazione coinvolge enti pubblici e associazioni di categoria che si sono impegnate a eliminare il caporalato. Il progetto prevede nuove misure per regolare i rapporti di lavoro e garantire condizioni più eque per i lavoratori agricoli. La speranza è di modificare le modalità di impiego nel settore.

? Punti chiave Come cambierà il lavoro agricolo a Bisceglie con questo nuovo patto?. Chi sono i soggetti che collaborano per eliminare il caporalato?. Dove si trovano gli sportelli dedicati al supporto dei lavoratori?. Perché il progetto Isid’oro punta a risolvere la marginalità abitativa?.? In Breve Accordo siglato il 19 maggio tra Comune, Terre Solidali e azienda Agromnia.. Comunità Oasi e Etnie collaborano con Arpal Puglia e Centro per l'Impiego.. Sportello dedicato attivo in via Monte San Michele 39 con orari settimanali fissi.. Fondi PNRR finanziano percorsi di inclusione contro caporalato e insediamenti abusivi.. Il Comune di Bisceglie ha sottoscritto martedì 19 maggio il primo patto di accoglienza del progetto Isid’oro, un’iniziativa finanziata dal PNRR per contrastare lo sfruttamento agricolo e gli insediamenti abusivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bisceglie: via al progetto Isid’oro contro lo sfruttamento agricolo

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