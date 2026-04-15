Caserta | blitz contro lo sfruttamento nel settore agricolo denunciato imprenditore a San Tammaro

Nella provincia di Caserta, un’azienda agricola a San Tammaro è stata oggetto di un intervento delle forze dell’ordine per un caso di sfruttamento lavorativo. Due operai sono stati trovati a ricevere un compenso di soli 2 euro all’ora. L’imprenditore coinvolto è stato denunciato e multato pesantemente. L’operazione si inserisce in una più ampia attività volta a contrastare le irregolarità nel settore agricolo.

Caserta: scoperto grave caso di sfruttamento lavorativo a San Tammaro. Due operai pagati 2 euro l'ora in un'azienda agricola; maxi multa per l'imprenditore. Un'operazione di vasta portata contro il lavoro nero e il caporalato ha interessato la provincia di Caserta, portando alla luce condizioni di impiego degradanti all'interno di un'azienda agricola. La Polizia Provinciale ha deferito all'autorità giudiziaria un titolare d'azienda operante nel comune di San Tammaro, accusato di aver sfruttato manodopera straniera priva di regolari documenti di soggiorno. L'intervento si colloca in un piano di monitoraggio più ampio, mirato a contrastare non solo i reati contro l'ambiente ma anche l'intermediazione illecita di lavoratori.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Caserta: blitz contro lo sfruttamento nel settore agricolo, denunciato imprenditore a San Tammaro Notizie correlate San Tammaro, sfruttamento dell’immigrazione clandestina e caporalato: denunciato imprenditoreTempo di lettura: 2 minutiLa Polizia Provinciale di Caserta ha denunciato un imprenditore di San Tammaro per intermediazione illecita e sfruttamento... Piombino | Brucia paglia, fieno e scarti di animali nel suo terreno: denunciato imprenditore agricoloI carabinieri forestali di Venturina Terme hanno denunciato il titolare 50enne di un'impresa agricola per smaltimento illegale di rifiuti.