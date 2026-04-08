Asfaltature in via Bonanno e Corridoni | modifiche al traffico e alla sosta

Il Comune di Pisa ha avviato lavori di manutenzione in via Bonanno Pisano, iniziati oggi 8 aprile, e prevede interventi di asfaltatura in via Corridoni nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10 aprile. Questi interventi comportano modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta lungo le vie interessate. La questura e le autorità locali hanno comunicato le variazioni alle aree interessate per permettere i lavori senza complicazioni.

Il Comune di Pisa informa che sono in programma interventi di manutenzione stradale in via Bonanno Pisano, già avviati nella giornata di oggi 8 aprile, e lavori di asfaltatura in via Corridoni, previsti nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10 aprile. Gli interventi, eseguiti da Pisamo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Lavori all’acquedotto di Algua, in Valverde modifiche alla viabilità per asfaltaturePreviste modifiche temporanee alla viabilità in via Valverde dal 7 aprile al 17 aprile per consentire l’esecuzione dei lavori di asfaltatura... Marcia della pace: le modifiche a traffico e sostaProgrammata per sabato 7 marzo la marcia della pace con interessamento del centro storico, dai bastioni alla parte alta: sono istituiti i divieti di...