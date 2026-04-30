Raduno Vesparezzo e altri eventi in città | le modifiche a traffico e sosta nel fine settimana

Nel fine settimana si svolgerà il “25esimo raduno nazionale Vesparezzo 2026”, con eventi programmati in diverse strade del centro cittadino. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, saranno adottate modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta in viale Buozzi, via Pietri, via Madonna Laura e piazzetta del Campanile. Le restrizioni saranno in vigore dal pomeriggio del 30 aprile fino a tarda sera del 3 maggio, coinvolgendo anche alcune aree limitrofe.

In occasione del “25esimo raduno nazionale Vesparezzo 2026”, in programma nei giorni 1, 2 e 3 maggio, la circolazione e la sosta in viale Buozzi, via Pietri, via Madonna Laura e piazzetta del Campanile subiranno le seguenti modifiche: dalle ore 16 del 30 aprile alle ore 24 del 3 maggio è.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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