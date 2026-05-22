Una bambina di due anni è deceduta nel nord della Spagna a causa di un colpo di calore. La piccola era stata lasciata nell'auto dal padre, che si trovava distratto da una telefonata. La famiglia aveva programmato di portarla all'asilo, ma l'auto è rimasta parcheggiata per diverse ore con la bambina a bordo. La polizia ha aperto un’indagine e ha sequestrato l’auto, mentre sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza senza riuscire a salvarla.

Nella città galiziana di Brion, nel nord-ovest della Spagna, si è consumata una tragedia. Una bimba è morta a soli 2 anni a causa di un colpo di calore. La piccola è stata dimenticata in auto dal padre mentre accompagnava i figli a scuola. È rimasta per ore all’interno del veicolo prima che venisse lanciato l’allarme dall’asilo nido, dove la bambina non è mai arrivata. Morta una bimba di 2 anni La tragedia si è consumata nella giornata di mercoledì 20 maggio a Brion, piccola cittadina in Galizia, nel nord-ovest della Spagna. Qui una bambina di due anni è morta per un colpo di calore. Quando i medici l’hanno soccorsa, la piccola si trovava già in arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimba di 2 anni morta di caldo, lasciata in auto dal padre distratto dalla telefonata: doveva andare all'asilo

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Bimba di 2 anni dimenticata in auto, muore per il caldo: il papà pensava di averla portata all'asilo

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