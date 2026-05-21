Una bambina di due anni è deceduta dopo essere stata lasciata sola all’interno di un’auto durante una giornata molto calda. La vettura era parcheggiata in un’area urbana e la bambina è stata trovata senza vita dopo diverse ore. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità. La famiglia non ha ancora rilasciato commenti e si attende l’esito delle verifiche.

Una bambina di appena due anni è morta dopo essere rimasta per ore chiusa nell’auto del padre durante una giornata segnata da temperature elevate. La tragedia è avvenuta a Brión, piccolo comune della Galizia, nel nord-ovest della Spagna, dove la piccola sarebbe stata dimenticata accidentalmente all’interno della vettura mentre il padre si recava al lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina è rimasta sola nell’abitacolo per oltre sei ore. Quando è stata ritrovata era già in arresto cardiaco. I soccorsi hanno tentato disperatamente di salvarla, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Il padre pensava di averla accompagnata all’asilo. La vicenda, che ha sconvolto l’intera comunità locale, si sarebbe consumata durante una normale mattina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bimba di 2 anni dimenticata in auto dal padre: muore dopo ore al caldo

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Bimba di 2 anni dimenticata in auto, muore per il caldo: il papà pensava di averla portata all'asilo

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