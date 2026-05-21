Bimba di 2 anni muore chiusa in auto per 6 ore in Spagna | il padre al telefono ha dimenticato di portarla all'asilo

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bambina di due anni è deceduta dopo essere rimasta chiusa in auto per circa sei ore in Spagna. Secondo quanto riferito, il padre, al telefono, avrebbe dimenticato di portarla all’asilo e si sarebbe messo subito al lavoro. La madre, che era andata a prenderla, si è accorta che la bambina non era arrivata a destinazione e ha scoperto la tragica situazione. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente e sulle responsabilità dell’uomo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'uomo avrebbe ricevuto una telefonata in auto che lo avrebbe spinto ad andare subito al lavoro. Ad accorgersi di quanto accaduto, quasi sei ore dopo, è stata la madre della piccola che era andata a prenderla all'asilo scoprendo che non vi era mai arrivata. Si è tentato a lungo di rianimare la bambina ma purtroppo senza esito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ULTIM'ORA BIMBA DI 10 MESI MUORE SCHIACCIATA DAL PADRE NEL SONNO: TRAGEDIA A RIETI

Video ULTIM'ORA BIMBA DI 10 MESI MUORE SCHIACCIATA DAL PADRE NEL SONNO: TRAGEDIA A RIETI

Sullo stesso argomento

Bimba di 2 anni dimenticata in auto dal padre: muore dopo ore al caldoUna bambina di appena due anni è morta dopo essere rimasta per ore chiusa nell’auto del padre durante una giornata segnata da temperature elevate.

Bimba di due anni muore investita dall'auto del padreUna bambina di due anni è morta oggi a Bollengo del Canavese, dopo essere stata investita dall'auto del padre, che stava facendo manovra nel cortile...

bimba di bimba di 2 anniBimba di 2 anni muore chiusa in auto per 6 ore in Spagna: il padre al telefono ha dimenticato di portarla all’asiloUna bambina spagnola di 2 anni è morta tragicamente nell'auto del padre dopo essere stata dimenticata per diverse ore nella vettura parcheggiata. La tragedia si è consumata Mercoledì mattina nel comun ... fanpage.it

bimba di bimba di 2 anniBimba di 2 anni dimenticata in auto dal padre: muore dopo ore al caldoLa distrazione di un papà si è trasformata in tragedia: la piccola è stata dimenticata nell’auto per diverse ore nell'abitacolo molto caldo. L’allarme è scattato soltanto nel pomeriggio, quando la mad ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web