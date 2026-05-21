Bimba di 2 anni muore chiusa in auto per 6 ore in Spagna | il padre al telefono ha dimenticato di portarla all'asilo

Una bambina di due anni è deceduta dopo essere rimasta chiusa in auto per circa sei ore in Spagna. Secondo quanto riferito, il padre, al telefono, avrebbe dimenticato di portarla all’asilo e si sarebbe messo subito al lavoro. La madre, che era andata a prenderla, si è accorta che la bambina non era arrivata a destinazione e ha scoperto la tragica situazione. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente e sulle responsabilità dell’uomo.

L'uomo avrebbe ricevuto una telefonata in auto che lo avrebbe spinto ad andare subito al lavoro. Ad accorgersi di quanto accaduto, quasi sei ore dopo, è stata la madre della piccola che era andata a prenderla all'asilo scoprendo che non vi era mai arrivata. Si è tentato a lungo di rianimare la bambina ma purtroppo senza esito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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