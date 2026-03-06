Guerra in Iran uccisi 200 bambini dall’inizio del conflitto | i dati provenienti dall’UNICEF

Secondo i dati dell’UNICEF, dall’inizio del conflitto in Iran sono stati uccisi circa 200 bambini. La guerra in Medio Oriente coinvolge Stati Uniti, Israele e Iran, e i civili, soprattutto i bambini, pagano un prezzo alto. Le notizie arrivano in un momento di crescente tensione tra le nazioni coinvolte. La situazione rimane critica e in evoluzione.

L’escalation militare in Medio Oriente tra Stati Uniti, Israele e Iran sta causando un pesante tributo tra i civili, in particolare tra i più piccoli. Secondo quanto riferito dall’UNICEF e riportato da Al Jazeera, quasi 200 bambini hanno perso la vita dall’inizio delle operazioni militari scattate nel corso del fine settimana. Il bilancio più drammatico si registra in Iran, dove sarebbero almeno 181 i bambini uccisi negli attacchi e nei bombardamenti collegati al conflitto. I dati evidenziano come la maggior parte delle vittime si concentri proprio sul territorio iraniano, diventato uno dei principali teatri della nuova fase di tensione nella regione. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche: Ucraina, Unicef: “In 4 anni di guerra sfollato un terzo dei bambini. Oltre 3.200 sono stati uccisi o feriti”

Leggi anche: Iran, almeno 15 manifestanti uccisi dall’inizio delle proteste

Una selezione di notizie su Guerra in Iran uccisi 200 bambini....

Temi più discussi: Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, Khamenei viene ucciso - COME E' COMINCIATA LA GUERRA; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Ali Khamenei è stato ucciso, cosa sta succedendo dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'Iran; Iran, ucciso Khamenei. Continuano i bombardamenti Usa-Israele.

Iran, la guerra in diretta: Israele annuncia una nuova fase del conflitto con Teheran. Trump: Invasione di terra è perdita di tempoLe ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Tel Aviv ha lanciato attacchi su Teheran e annunciato una nuova fase del conflitto ... fanpage.it

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, raid su Teheran. Colpiti 2 hotel Bahrein. Trump: no invasione di terra. LIVE ... tg24.sky.it

La guerra di Trump e Netanyahu può davvero portare a un cambio di regime a Teheran L’ipotesi del ritorno della monarchia è priva di oggettivi fondamenti. Tra bombe e scontri, il vero assente è il popolo iraniano. L’intervista di Fanpage.it a Omid Firouzi Tab - facebook.com facebook

Non bisogna rassegnarci alla guerra Il nuovo mondo è popolato non solo da autocrati che massacrano i loro cittadini, ma anche affollato da leader di Paesi democratici che considerano la guerra un’opzione normale. Il linguaggio pubblico è dominato da “guer x.com