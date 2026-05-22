Nell'ultimo episodio del podcast condotto da Giulia Salemi, Bianca Balti ha condiviso dettagli sulla sua amicizia passata con Elisabetta Canalis e sul rapporto con le sue figlie. La modella ha parlato apertamente di alcuni episodi legati alle sue relazioni personali, senza utilizzare toni diplomatici o filtri. La conversazione si è concentrata su aspetti della sua vita privata, offrendo uno sguardo diretto e sincero sulle sue esperienze recenti.

Prima la sua ex amicizia con Elisabetta Canalis, poi il rapporto con le figlie. Bianca Balti è stata ospite nel podcast di Giulia Salemi e ha raccontato senza filtri di lei stessa Bianca Baltiè una donna con la D maiuscola. Tante sofferenze l’hanno portata ad essere la ragazza che è oggi ma finalmente si può dire libera.E nel podcast di Giulia Salemi,“Non lo faccio per moda”, ancora una volta la modella si è lasciata andare senza filtri e ha parlato tra i tanti di due temi in particolare:la sua ex amicizia con Elisabetta Canalis e i rapporti con le figlie. Quella conElisabetta Canalisera un’amicizia inseparabile, prima che i loro rapporti si freddassero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bianca Balti si espone senza filtri nel podcast di Giulia Salemi

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