Bianca Balti si espone senza filtri nel podcast di Giulia Salemi
Nell'ultimo episodio del podcast condotto da Giulia Salemi, Bianca Balti ha condiviso dettagli sulla sua amicizia passata con Elisabetta Canalis e sul rapporto con le sue figlie. La modella ha parlato apertamente di alcuni episodi legati alle sue relazioni personali, senza utilizzare toni diplomatici o filtri. La conversazione si è concentrata su aspetti della sua vita privata, offrendo uno sguardo diretto e sincero sulle sue esperienze recenti.
Prima la sua ex amicizia con Elisabetta Canalis, poi il rapporto con le figlie. Bianca Balti è stata ospite nel podcast di Giulia Salemi e ha raccontato senza filtri di lei stessa Bianca Baltiè una donna con la D maiuscola. Tante sofferenze l’hanno portata ad essere la ragazza che è oggi ma finalmente si può dire libera.E nel podcast di Giulia Salemi,“Non lo faccio per moda”, ancora una volta la modella si è lasciata andare senza filtri e ha parlato tra i tanti di due temi in particolare:la sua ex amicizia con Elisabetta Canalis e i rapporti con le figlie. Quella conElisabetta Canalisera un’amicizia inseparabile, prima che i loro rapporti si freddassero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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