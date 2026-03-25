Reginaldo racconta la storia con Elisabetta Canalis | Ho detto a Corradi | Allora ci penso io

Reginaldo, calciatore, ha raccontato come si sia avvicinato a Elisabetta Canalis, affermando di aver deciso di occuparsi della situazione dopo che lei aveva espresso interesse a conoscerlo da tempo. Ha anche riferito di aver comunicato a un altro calciatore, Bernardo Corradi, di voler gestire personalmente la questione. La dinamica tra i due coinvolge alcuni mesi di attesa e discussioni non pubbliche.

Reginaldo racconta come nacque la relazione con Elisabetta Canalis: lei voleva conoscerlo da mesi, Bernardo Corradi diceva e non diceva. Poi la serata apparecchiata in un locale di Milano: "Arrivo là e vedo la Santarelli, Bernardo, un posto vuoto e la Canalis. Ho detto: Ua". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Elisabetta Canalis torna single: naufraga la storia con Alvise RigoAddio lampo tra la showgirl Elisabetta Canalis e l’ex rugbista Alvise Rigo L’idillio amoroso tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo… L’idillio amoroso... Leggi anche: Nessuna rottura tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, le foto insieme: “Condividono passione e quotidianità” Una selezione di notizie su Elisabetta Canalis Elisabetta Canalis di nuovo single? La storia con Alvise Rigo sarebbe finitaElisabetta Canalis volta pagina. Tornata a Milano per la Fashion Week, la showgirl appare raggiante e più in forma che mai, anche se un dettaglio attira l'attenzione dei fan: non è in dolce compagnia. tgcom24.mediaset.it «Elisabetta Canalis è di nuovo single, la storia con Alvise Rigo è già finita»Si apre un nuovo capitolo nella vita di Elisabetta Canalis: la showgirl sarebbe di nuovo single. Rientrata in Italia per la Milano Fashion Week, la 47enne ex velina appare «più che serena, quasi ... corriereadriatico.it