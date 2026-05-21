Giro d’Italia 2026 Segaert vince la 12a tappa Eulalio resta maglia rosa

Il belga Alec Segaert ha conquistato la vittoria nella dodicesima tappa del Giro d’Italia, corsa tra Imperia e Novi Ligure su un percorso di 175 chilometri. La maglia rosa, invece, continua a essere indossata da Eulalio, che mantiene la leadership generale della corsa. La tappa si è conclusa con la vittoria di Segaert, mentre i corridori hanno attraversato diverse località italiane durante la giornata di gara. La corsa prosegue con i ciclisti che si preparano alle prossime tappe.

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Il belga Alec Segaert ha vinto la 12a tappa del Giro d’Italia da Imperia a Novi Ligure, di 175 km. Il portacolori della Bahrain Victorious con un affondo micidiale a circa 3km dal traguardo ha preceduto il connazionale Toon Aerts del team Lotto-Intermarché e l’uruguaiano Thomas Silva della XDS Astana. Il portoghese Afonso Eulalio della Bahrain Victorious grazie agli abbuoni consolida la maglia rosa di leader della corsa portando il suo vantaggio a +0.33? sul danese Jonas Vingegaard della Visma e +2’17” sull’olandese Thymen Arensman della Netcompany Ineos. Domani è in programma la 13a tappa da Alessandria a Verbania di 189 km.??????????????? LaPresse #Giroditalia pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d’Italia 2026, Segaert vince la 12a tappa. Eulalio resta maglia rosa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Stoccata di SEGAERT nella città dei CAMPIONISSIMI, velocisti beffati | Ciclismo 360 Sullo stesso argomento Giro d’Italia, Segaert vince dodicesima tappa: Eulalio resta maglia rosa(Adnkronos) – Alec Segaert vince la dodicesima tappa del Giro d'Italia, la Imperia-Novi Ligure di 175 km oggi, giovedì 21 maggio. Giro d’Italia, Segaert vince a Novi Ligure. Eulalio resta in maglia rosaAlec Segaert della Bahrain Victorious ha vinto la dodicesima tappa del Giro d’Italia , la Imperia-Novi Ligure di 175 chilometri. New post: VIDEO: Ultimi 4 Chilometri Tappa 12 Giro d'Italia 2026. Catch the final kilometres and the key moments of Stage 12, delivered with exclusive images and analysis. Read more on SpazioCiclismo. x.com Giro d’Italia 2026: Segaert, un finisseur a Novi LigureIl belga Alec Segaert (Bahrain Victorious) ha vinto la dodicesima tappa del 109° Giro d’Italia percorrendo i 175 chilometri da Imperia, in Liguria, a Novi Ligure, in Piemonte, in 3h53’00 alla media d ... tpi.it Giro d’Italia 2026, la classifica dopo la tappa Imperia-Novi Ligure: Segaert vince e beffa tutti, Eulalio sempre in Maglia RosaIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 12° tappa da Imperia a Novi Ligure: si parte alle ore 13, arrivo previsto intorno alle 17 ... fanpage.it