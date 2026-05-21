Giro d’Italia 2026 Segaert vince la 12a tappa Eulalio resta maglia rosa
Il belga Alec Segaert ha conquistato la vittoria nella dodicesima tappa del Giro d’Italia, corsa tra Imperia e Novi Ligure su un percorso di 175 chilometri. La maglia rosa, invece, continua a essere indossata da Eulalio, che mantiene la leadership generale della corsa. La tappa si è conclusa con la vittoria di Segaert, mentre i corridori hanno attraversato diverse località italiane durante la giornata di gara. La corsa prosegue con i ciclisti che si preparano alle prossime tappe.
Il belga Alec Segaert ha vinto la 12a tappa del Giro d’Italia da Imperia a Novi Ligure, di 175 km. Il portacolori della Bahrain Victorious con un affondo micidiale a circa 3km dal traguardo ha preceduto il connazionale Toon Aerts del team Lotto-Intermarché e l’uruguaiano Thomas Silva della XDS Astana. Il portoghese Afonso Eulalio della Bahrain Victorious grazie agli abbuoni consolida la maglia rosa di leader della corsa portando il suo vantaggio a +0.33? sul danese Jonas Vingegaard della Visma e +2’17” sull’olandese Thymen Arensman della Netcompany Ineos. Domani è in programma la 13a tappa da Alessandria a Verbania di 189 km.??????????????? LaPresse #Giroditalia pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Stoccata di SEGAERT nella città dei CAMPIONISSIMI, velocisti beffati | Ciclismo 360
Sullo stesso argomento
Giro d’Italia, Segaert vince dodicesima tappa: Eulalio resta maglia rosa(Adnkronos) – Alec Segaert vince la dodicesima tappa del Giro d'Italia, la Imperia-Novi Ligure di 175 km oggi, giovedì 21 maggio.
Giro d’Italia, Segaert vince a Novi Ligure. Eulalio resta in maglia rosaAlec Segaert della Bahrain Victorious ha vinto la dodicesima tappa del Giro d’Italia , la Imperia-Novi Ligure di 175 chilometri.
New post: VIDEO: Ultimi 4 Chilometri Tappa 12 Giro d'Italia 2026. Catch the final kilometres and the key moments of Stage 12, delivered with exclusive images and analysis. Read more on SpazioCiclismo. x.com
Radio1 Rai. . #GirodItalia 2026 Tappa 11. Mauro #Giannetti, Team Principal UAE team (la squadra del vincitore di giornata) elogia i suoi Abbiamo cambiato le carte. Stiamo facendo cose incredibili. @Shalafi81 facebook
Giro d’Italia 2026: Segaert, un finisseur a Novi LigureIl belga Alec Segaert (Bahrain Victorious) ha vinto la dodicesima tappa del 109° Giro d’Italia percorrendo i 175 chilometri da Imperia, in Liguria, a Novi Ligure, in Piemonte, in 3h53’00 alla media d ... tpi.it
Giro d’Italia 2026, la classifica dopo la tappa Imperia-Novi Ligure: Segaert vince e beffa tutti, Eulalio sempre in Maglia RosaIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 12° tappa da Imperia a Novi Ligure: si parte alle ore 13, arrivo previsto intorno alle 17 ... fanpage.it