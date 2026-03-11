Scoperto distributore abusivo di carburante a Orta Nova | erogava gasolio agricolo a tutti
La Guardia di Finanza di Foggia ha scoperto un distributore di carburante abusivo ad Orta Nova. L’impianto erogava gasolio agricolo senza autorizzazioni, aprendo così un canale di vendita non regolamentato. I controlli mirati sono stati eseguiti per contrastare pratiche speculative e prevenire aumenti dei costi nel settore del carburante. La scoperta si inserisce in un’azione più ampia di vigilanza sulla filiera.
La speculazione sul carburante fa schizzare i costi e le ricadute sul territorio sono inevitabili. Per questo motivo, per prevenire aumenti incontrollati e pratiche speculative nel settore, la Guardia di Finanza di Foggia ha intensificato i controlli lungo l’intera filiera. Nell’ambito di questo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
