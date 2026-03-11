Scoperto distributore abusivo di carburante a Orta Nova | erogava gasolio agricolo a tutti

La Guardia di Finanza di Foggia ha scoperto un distributore di carburante abusivo ad Orta Nova. L’impianto erogava gasolio agricolo senza autorizzazioni, aprendo così un canale di vendita non regolamentato. I controlli mirati sono stati eseguiti per contrastare pratiche speculative e prevenire aumenti dei costi nel settore del carburante. La scoperta si inserisce in un’azione più ampia di vigilanza sulla filiera.