Bernardo Silva sempre più verso l’Atletico Madrid | la Juventus resta indietro mentre emergono cifre e condizioni della proposta

Da calcionews24.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bernardo Silva sembra sempre più vicino a trasferirsi all’Atletico Madrid, che ha presentato un’offerta ritenuta convincente. La Juventus, invece, appare fuori dalla corsa, lasciando spazio a questa possibilità. Le trattative tra il giocatore e il club spagnolo si stanno intensificando, mentre non ci sono indicazioni di un futuro accordo con la squadra italiana. Le cifre e le condizioni proposte sono state rese note e sembrano aver influenzato la decisione finale.

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Atletico Madrid vicino al sì di Bernardo Silva: l’offerta convince e la Juventus vede sfumare il colpo dell’estate. L’addio di Bernardo Silva al Manchester City si avvicina e il suo desiderio di avvicinarsi alla famiglia sta spingendo con forza verso l’Atletico Madrid. La fumata bianca è sempre più vicina: i colchoneros hanno accelerato nelle ultime ore e ora sono loro a guidare la corsa per il fuoriclasse portoghese, uno dei parametri zero più ambiti del mercato. La Juventus aveva mostrato interesse, ma il club spagnolo ha deciso di affondare il colpo. Secondo Marca, il gradimento tra le parti è totale. L’Atletico vede in Bernardo il sostituto ideale di Antoine Griezmann, mentre il giocatore considera i biancorossi la destinazione perfetta per aprire un nuovo ciclo dopo nove anni di trionfi con il City. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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