Sergio Conceicao Jr rivela | Mio papà avrebbe meritato più tempo al Milan Chico resta alla Juventus mentre Bernardo Silva…

Nel giorno di Milan-Juventus, Sergio Conceiçao Jr, calciatore di 29 anni che gioca in Cipro, ha rilasciato un’intervista. Ha parlato del suo passato al Milan, affermando che il suo papà avrebbe meritato più tempo in rossonero. Inoltre, ha commentato la permanenza di Chico alla Juventus e ha menzionato Bernardo Silva, senza approfondire ulteriori dettagli. Le sue dichiarazioni sono state pubblicate in occasione del match tra le due squadre italiane.

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