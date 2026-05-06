Bernardo Silva è sempre più vicino ma non alla Juventus | manca solo il 20%

Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile trasferimento di un centrocampista portoghese, con alcune fonti che indicano un avvicinamento alla Juventus. Tuttavia, le trattative sembrano ancora in fase iniziale e nessun accordo è stato definito. Secondo le ultime indiscrezioni, il club interessato ha soltanto il 20% di probabilità di portare a termine l’affare, mentre la possibilità di un trasferimento altrove resta alta.

di Alessio Lento Bernardo Silva sembra allontanarsi dalla Juventus proprio nel momento in cui il suo nome tornava a circolare con forza attorno al mercato bianconero. Secondo il giornalista Miquel Blazquez, il Barcellona avrebbe portato avanti l’operazione fino a una fase molto avanzata: l’affare sarebbe circa all’80%, con gli ultimi dettagli ancora da sistemare. Non c’è quindi una firma, non c’è un annuncio, ma la direzione indicata dalla fonte è abbastanza chiara: il portoghese oggi sarebbe più vicino alla Catalogna che a Torino. Bernardo Silva si allontana dalla Juventus?. Il giocatore lascerà il Manchester City a parametro zero, come già annunciato, e questo lo rende ancora più appetibile per club che devono muoversi con equilibrio sui conti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardo Silva è sempre più vicino, ma non alla Juventus: manca solo il 20% Bernardo Silva alla Juventus apre le polemiche... Notizie correlate Juventus, non solo Bernardo Silva: Mendes propone Ugarte alla JuveMentre la Juventus sta trattando con Jorge Mendes per l’approdo di Bernardo Silva, il potente procuratore portoghese propone anche Ugarte dal... Leggi anche: Juventus, non solo Bernardo Silva: occhi su Kessié e Anguissa Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Juve, Bernardo Silva sempre più vicino, ma per l'affondo decisivo serve... la Champions; ?? Juve, per Bernardo Silva serve la Champions! Inter-Nico Paz? Dipende da Mou; Chi ha giocato 100 gare in Champions League? Nicolás Otamendi nel club dei centenari; Chico vuole restare alla Juve, ora serve l'ultimo step. Bernardo Silva tra i migliori al mondo. Juve fuori dai giochi per Bernardo Silva?Il futuro di Bernardo Silva è sempre più vicino al Barcellona. Il centrocampista del Manchester City avrebbe raggiunto un principio di accordo con il club ... tuttojuve.com Bernardo Silva obiettivo numero uno della Juve: 2 gli ostacoli nella trattativaLuciano Spalletti ha chiesto, in maniera più o meno velata, un trequartista ai propri dirigenti in vista della prossima stagione. Il nome più gettonato in casa Juventus come rinforzo ... tuttojuve.com La mia chiacchierata con Giuliano #Giannichedda: " #Juve arriverà quarta, partite storte capiteranno anche con Bernardo #Silva. #Bremer non va messo in discussione. E su #Vlahovic..." x.com Calciomercato Juve: spunta Reijnders! Spalletti chiama Bernardo Silva, Alisson di corsa - facebook.com facebook