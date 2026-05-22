A Bernalda si è svolto un corteo in occasione della liberazione di 428 attivisti, con la presenza di un ex ministro tra i partecipanti. La vicenda riguarda l’abbordaggio di alcune navi in acque internazionali, evento al centro di molte polemiche. I legali degli italiani coinvolti hanno presentato denunce riguardo alle violenze denunciate durante le operazioni di sbarco. La manifestazione ha coinvolto diverse persone e si è svolta in modo pacifico, attirando l’attenzione sulla questione.

? Punti chiave Cosa è successo realmente durante l'abbordaggio delle navi in acque internazionali?. Come hanno reagito i legali alle violenze denunciate dai trenta italiani?. Perché il governo italiano è chiamato in causa per la gestione diplomatica?. Chi guiderà il dibattito storico e politico durante il sit-in locale?.? In Breve Corteo a Bernalda venerdì 22 maggio 2026 ore 18:30 da Corso Umberto. Interventi del professor Angelo Bianchi ANPI e della giornalista Nancy Porsia. Trenta italiani coinvolti nella missione Global Sumud Flotilla intercettata in acque internazionali. Denunce di abusi per 428 attivisti liberati dopo l'abbordaggio israeliano delle navi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bernalda, torna Depalma: scatta il corteo per i 428 attivisti liberati

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