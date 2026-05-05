Bernalda | corteo per la Palestina e Dario Depalma in piazza

A Bernalda si è svolto un corteo di sostegno alla Palestina, con la partecipazione di cittadini e attivisti. Durante l’evento, un rappresentante locale associato alla missione internazionale Global Sumud Flotilla è stato presente in piazza. Il collettivo organizzatore ha dichiarato di voler mantenere la protesta priva di simboli politici, concentrandosi sul messaggio di solidarietà e sulla visibilità della causa.

? Cosa scoprirai Chi è il bernaldese coinvolto nella missione internazionale Global Sumud Flotilla?. Come farà il collettivo a mantenere la protesta libera dai simboli politici?. Perché i cittadini dei comuni limitrofi sono stati chiamati a unirsi?. Cosa accadrà in Piazza Plebiscito dopo la fine del corteo?.? In Breve Corteo il 6 maggio 2026 da Largo San Donato verso Piazza Plebiscito.. Gruppo Progetto PUPA funge da portavoce ufficiale per la mobilitazione umanitaria.. Partecipazione aperta ai cittadini dei comuni limitrofi per ampliare la protesta.. Manifestazione senza simboli partitici focalizzata sulla missione Global Sumud Flotilla.. Mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 18, il corteo di solidarietà con la Palestina e per Dario Depalma partirà da Largo San Donato a Bernalda per attraversare Corso Umberto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bernalda: corteo per la Palestina e Dario Depalma in piazza Notizie correlate A Torino si torna in piazza a sostegno della Palestina: il corteo regionale contro board of peace e ddl RomeoNonostante il meteo avverso si torna in piazza a Torino a sostegno della Palestina “ora che il regime israeliano e USA vogliono annientarla... Festa della Liberazione, oggi antifascisti in piazza: bandiere della Palestina a San Paolo, corteo a Roma EstOggi Roma scende in piazza per festeggiare la liberazione dalla dittatura fascista: numerose le iniziative previste per il 25 aprile. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: A Bernalda, corteo di solidarietà per la Palestina e il concittadino Dario Depalma imbarcato sulla Flotilla; Mercoledì, 6 maggio, sit-in di solidarietà alla Global Sumud Flotilla e contro l’aggressione Israeliana; LA BASILICATA CON LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA. LA NOSTRA INTERVISTA A DARIO DEPALMA, DI BERNALDA (MT), ORA A CRETA: IL NOSTRO VIAGGIO CONTINUA. PER THIAGO E SAIF, PRIGIONIERI DEGLI ISRAELIANI. E MERCOLEDÌ MOBILIT; maggio 2026. LA BASILICATA CON LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA. LA NOSTRA INTERVISTA A DARIO DEPALMA, DI BERNALDA (MT), ORA A CRETA: “IL NOSTRO VIAGGIO CONTINUA. PER THIAGO E SAIF, PRIGIONIERI DEGLI ISRAELIANI”. E MERCOLEDÌ MOBILIT - facebook.com facebook CONSIGLIERE REGIONALI ARANEO E VERRI: “DARIO DEPALMA È ANCORA IN MARE, PER SCELTA. LA BASILICATA È CON LUI. IL GOVERNO TUTELI I DUE ATTIVISTI ANCORA DETENUTI IN ISRAELE” x.com