Flotilla liberati gli attivisti italiani bloccati dalla marina israeliana

Oggi si attende la fine del fermo per ventiquattro cittadini italiani arrestati giovedì scorso da militari israeliani mentre si trovavano in acque internazionali. La flottiglia a bordo della quale si trovavano era stata bloccata nelle ultime ore, mentre proseguivano le operazioni di sblocco e rilascio. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i motivi dell'intervento e le condizioni degli attivisti.

Dovrebbe essere finito oggi, 2 maggio, l'incubo dei ventiquattro cittadini italiani che erano stati fermati giovedì scorso dai militari israeliani mentre navigavano in acque internazionali. Come riportato da TrevisoToday, tra le persone rilasciate che hanno potuto finalmente raggiungere la terra.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate “Flotilla, 24 italiani arrestati dalla Marina israeliana”: decine di imbarcazioni intercettateNuova tensione nel Mediterraneo dopo l’operazione della Marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza con aiuti umanitari. Leggi anche: Il video dell’abbordaggio della Flotilla: la Marina israeliana armata sulle navi, gli attivisti con le mani in alto Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Flotilla, sbarcati a Creta gli attivisti fermati: due saranno portati in Israele e interrogati; Gli attivisti della Flotilla fermati dalla marina israeliana sono stati portati a Creta, tranne due che verranno interrogati in Israele; Liberati quasi tutti i 175 attivisti della Flotilla. Sbarcati a Creta, ma due sono stati tradotti in Israele. Sospettati di terrorismo; La Flotilla e le barche intercettate da Israele: ci sono 22 italiani. Liberati gli italiani a bordo della Flotilla: «Luca e Beatrice malmenati ma salvi»Sospiro di sollievo per i familiari dei 4 giovani veneti sequestrati dalla Marina israeliana in acque internazionali. Due membri della Flotilla, non italiani, saranno portati in Israele per essere int ... trevisotoday.it Presidio della Flotilla alla Farnesina, in cinquanta davanti al ministero per gli attivisti arrestatiPresidio della Flotilla alla Farnesina, in cinquanta davanti al ministero Una cinquantina di persone si è riunita stamane davanti al ministero degli ... affaritaliani.it La Global Sumud Flotilla ha fatto sapere che Saif Abukeshek e Thiago Ávila, i membri del direttivo portati in Israele per essere interrogati, sono detenuti nella prigione di Shikma ad Askalan, nel nord di Gaza. La prigione è nota per essere utilizzata per detener - facebook.com facebook Bari, presidi permanenti della Global Sumud Flotilla: la protesta dopo il blocco delle navi dirette a Gaza x.com