Da quando gli Stati Uniti e Israele hanno avviato azioni militari contro l’Iran e lo Stretto di Hormuz è stato chiuso, il prezzo del petrolio è aumentato notevolmente. La chiusura dello stretto ha bloccato il transito di circa il 20% del petrolio mondiale, influenzando i mercati internazionali. Questa situazione ha portato a un incremento dei costi delle materie prime energetiche e ha coinvolto diversi attori economici che traggono profitto dall’instabilità del settore.

Dall’inizio della guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran e la conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz, che ha bloccato il transito di un quinto del petrolio commerciato a livello mondiale, il prezzo degli idrocarburi è schizzato. I mercati sussultano alle minacce del presidente americano sul suo social Truth e alle tensioni nel Golfo Persico, mentre il prezzo del petrolio viaggia oggi sopra i 100 dollari al barile, (contro meno di 70 prima della guerra). Il conflitto si è espanso quando in risposta agli attacchi occidentali Teheran ha colpito diversi hub e raffinerie nei Paesi del Golfo, spingendo ancora di più al rialzo i prezzi di diesel, benzina, gas e cherosene in Europa. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Benzina sul fuoco: chi si arricchisce con la guerra all’Iran?

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Benzina sul fuoco - Il Controcanto - Rassegna stampa dell'8 gennaio 2026

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