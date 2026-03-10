I prezzi di benzina e diesel sono aumentati significativamente, coinvolgendo compagnie come Tamoil ed Eni. La prima relazione sui costi dei carburanti dall'inizio del conflitto in Medio Oriente mostra rincari evidenti, con variazioni che interessano diversi operatori del settore. I dati indicano come i prezzi siano saliti in modo sostanziale, influenzando il mercato e i consumatori.

La guerra in Medio Oriente ha portato a un aumento immediato dei costi della benzina, del gasolio e del GPL in tutti i distributori italiani. La rilevazione settimanale dei prezzi dei carburanti del Ministero dell’Ambiente li ha stimati per la prima volta dall’inizio del conflitto. In media la benzina è arrivata a costare 1,745 euro al litro, ma ci sono grosse differenze a seconda delle aziende che si occupano della distribuzione. Quanto è aumentata la benzina nell'ultima settimana I distributori più cari Perché i prezzi della benzina salgono così in fretta Quanto è aumentata la benzina nell’ultima settimana Da quando è iniziata la guerra in Medio Oriente, quindi da 10 giorni al 10 marzo 2026, il prezzo medio della benzina in Italia è cresciuto di 7,5 centesimi di euro, o del 4,5%, arrivando in media a 1,745 euro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Prezzi di benzina e diesel alle stelle con la guerra in Iran, da Tamoil a Eni: di chi sono i rincari più alti

