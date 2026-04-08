La guerra che doveva cambiare il Medio Oriente si è chiusa con una tregua che lascia tutto com’era o quasi | ecco chi ha vinto e chi ha perso tra Usa e Iran

La guerra che si sperava avrebbe trasformato il Medio Oriente si è conclusa con una tregua, senza modificare sostanzialmente gli equilibri precedenti. La portavoce della Casa Bianca ha annunciato la notizia, affermando che gli Stati Uniti e l’Iran hanno raggiunto un accordo temporaneo. La situazione rimane tesa, con alcune parti che dichiarano vittoria e altre che segnalano perdite, mentre le negoziazioni continuano a coinvolgere vari attori della regione.

Quando la portavoce della Casa bianca Karoline Leavitt ha annunciato, trionfalmente, che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva ottenuto la riapertura dello Stretto di Hormuz grazie al cessate il fuoco raggiunto nella notte con l’Iran, chiunque abbia seguito lo sviluppo della guerra scatenata illegalmente da Washington e da Israele il 28 febbraio scorso contro la Repubblica islamica si sarà chiesto a cosa sia servito questo spargimento di sangue. Tecnicamente Leavitt ha ragione. All’inizio del conflitto, la Marina militare statunitense aveva ordinato alle navi in transito nello Stretto di tenersi ad almeno 30 miglia nautiche (circa 55,5 chilometri) dalle sue unità per evitare di essere “scambiate per una minaccia”. 🔗 Leggi su Tpi.it

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