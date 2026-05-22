In questa regione, il paesaggio si trasforma ogni anno tra fine primavera e inizio estate, quando le risaie vengono allagate e riflettono il cielo. Durante questa fase, le terre assumono tonalità di verde intenso e il clima si fa più umido, mentre le attività agricole si intensificano per la raccolta del riso. Le risaie diventano protagoniste di uno spettacolo visivo unico, attirando visitatori e appassionati di natura. La zona conserva inoltre alcuni percorsi che permettono di apprezzare da vicino questo particolare momento dell’anno.

Pavia, 22 maggio 2026 - C’è un momento dell’anno in cui la Lomellina cambia forma, con le risaie che si riempiono d’acqua e il cielo che si specchia nel “mare a quadretti”. Proprio in questo periodo t orna “Benvenuti in Lomellina”, la manifestazione promossa da Gal Risorsa Lomellina con il contributo e il patrocinio di Regione Lombardia e il contributo di Fondazione Monte di Lombardia e Fondazione Cariplo, per raccontare il territorio attraverso ciò che lo rende riconoscibile: l’acqua, il riso, i borghi, le cascine, la natura e una tradizione gastronomica che nasce dalla campagna e dalle sue stagioni. L’edizione 2026 in programma in questo fine settimana s i presenta come un viaggio a più tappe tra cascine, borghi, risaie, castelli, sapori e paesaggi d’acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Benvenuti in Lomellina, un viaggio tra vapore, riso e meraviglie nascoste

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