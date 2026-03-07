Beni confiscati alla mafia il sindaco Rizzuti risponde a Ceci | Nessuna opacità stiamo lavorando per il rilancio

Il consigliere comunale di minoranza di Pietralunga, Mirko Ceci, ha evidenziato un presunto problema di opacità riguardo ai beni confiscati alla mafia gestiti dal Comune. Il sindaco Francesco Rizzuti ha replicato, affermando che non c’è alcuna mancanza di trasparenza e che l’amministrazione sta lavorando per il rilancio di questi beni.

Al centro del dibattito l'ex Convento di Sant'Agostino. La minoranza denuncia ritardi e mancata valorizzazione. La replica: "Trovato un immobile chiuso e in degrado, ora si cambia passo" “L’amministrazione ha lavorato e sta lavorando per rendere funzionali strutture e progetti abbandonati a sé stessi come, appunto, il primo bene confiscato alla mafia in Umbria - prosegue il sindaco - la ‘sconfitta istutizionale’ che Ceci ravvisa ce la siamo trovata noi: aver speso circa 650.000,00 euro di soldi pubblici per ristrutturare l’Ex Convento di Sant'Agostino per poi abbandonarlo, lasciandolo chiuso per la maggior parte dell’anno. Il complesso, infatti, sarebbe dovuto diventare una struttura extra alberghiera con duplice formula: ostello e hotel. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Libera e il riuso sociale dei beni confiscati alla mafia"Diamo Linfa al Bene": anche a San Giovanni raccolta firme per il riuso sociale dei beni confiscati alle mafie.

Beni confiscati alla mafia, in viale Castagnola nasce il nuovo spazio sociale "Librino Up!"Sabato 24 gennaio alle ore 10, nei locali di viale Castagnola 34 a Librino, sarà aperto il nuovo spazio aggregativo per minori e giovani LibrinoUp!,...

Una selezione di notizie su Beni confiscati.

Temi più discussi: Beni confiscati. Nota della consigliera Di Gangi; Libera, in Piemonte 54 realtà gestiscono i beni confiscati alla mafia; Beni confiscati alle mafie, nell’Astigiano nuova vita solo per uno su 5; Dai clan alle comunità, ma la rivoluzione non è finita: Mettiamo i beni confiscati al centro delle politiche pubbliche.

Beni confiscati alla mafia, il sindaco Rizzuti risponde a Ceci: Nessuna opacità, stiamo lavorando per il rilancioAl centro del dibattito l'ex Convento di Sant'Agostino. La minoranza denuncia ritardi e mancata valorizzazione. La replica: Trovato un immobile chiuso e in degrado, ora si cambia passo ... perugiatoday.it

Libera e il riuso sociale dei beni confiscati alla mafiaDiamo Linfa al Bene. La raccolta firme . sbarca anche a San Giovanni. msn.com

Valentina Fiore, responsabile beni confiscati di Legacoop: “Il riuso è in coerenza con la Costituzione, che riconosce la mancanza di lucro come attività di interesse collettivo” https://www.collettiva.it/copertine/italia/il-lavoro-dignitoso-nei-beni-confiscati-restitui - facebook.com facebook

Beni confiscati, Libera chiede più fondi al Governo per favorirne il riutilizzo sociale x.com