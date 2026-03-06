Benevento | 109 piazze per i beni confiscati serve il 2%

A Benevento, la rete di Libera ha organizzato una manifestazione domenica 8 marzo, occupando il Corso Garibaldi e la piazza Federico Torre. La protesta si svolge in occasione dei trent’anni della Legge 109 e chiede che il 2% del Fondo Unico Giustizia venga destinato ai beni confiscati. Sono stati coinvolti volontari e cittadini in questa iniziativa pubblica.

La rete di Libera torna in piazza a Benevento per celebrare i trent'anni della Legge 109. Domenica 8 marzo, volontari occupano il Corso Garibaldi e la piazza Federico Torre con una richiesta precisa: destinare il 2% del Fondo Unico Giustizia ai beni confiscati. L'iniziativa 109 piazze coinvolge oltre 150 luoghi in tutta Italia per valorizzare l'impegno collettivo di tre decenni. Il coordinamento provinciale di Benevento chiede uno scatto operativo immediato contro le mafie. Ogni giorno di ritardo nella gestione dei beni significa un vantaggio per la criminalità organizzata. Trent'anni di lotta: dalla firma alla realtà dei beni. Il 7 marzo 2026 segna un traguardo storico: sono esattamente 30 anni dall'approvazione parlamentare della Legge 109.