Appartamenti confiscati alla mafia in paese la visita di Mia Diop

Ieri, a Marciano della Chiana, il Comune ha ricevuto la visita della vicepresidente della Regione Toscana, Mia Diop. Era presente per controllare l’avanzamento del progetto di recupero di alcuni appartamenti confiscati alla mafia e gestiti dal municipio. La delegata regionale si è spostata nel paese per verificare gli interventi in corso sui beni sequestrati.

Il Comune di Marciano della Chiana ieri ha accolto la visita istituzionale della vicepresidente della Regione Toscana, Mia Diop, giunta sul territorio per verificare lo stato di avanzamento del progetto di recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata e acquisiti dal Comune. Un sopralluogo che ha permesso di fare il punto su un intervento di forte valore sociale, destinato a restituire alla collettività beni sottratti all'illegalità. Il progetto prevede la riqualificazione di 18 appartamenti e 21 box, per un investimento complessivo superiore ai 500 mila euro. Gli spazi saranno destinati a residenze per giovani coppie,