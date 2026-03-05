Marciano della Chiana visita della vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop al cantiere degli appartamenti confiscati alla mafia

Oggi il Comune di Marciano della Chiana ha ricevuto la vicepresidente della Regione Toscana, Mia Diop, che ha visitato il cantiere degli appartamenti confiscati alla mafia. La visita ha coinvolto rappresentanti locali e regionali, con un sopralluogo ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli immobili. L’obiettivo è monitorare lo stato di avanzamento e promuovere iniziative di recupero e valorizzazione del patrimonio confiscato.

Arezzo, 5 marzo 2026 – Oggi il Comune di Marciano della Chiana ha accolto la visita istituzionale della vicepresidente della Regione Toscana, Mia Diop, giunta sul territorio per visionare lo stato di avanzamento dei lavori del progetto di recupero degli appartamenti confiscati alla criminalità organizzata e acquisiti dal Comune. Il progetto prevede il recupero e la riqualificazione di 18 appartamenti e 21 box, per un investimento complessivo superiore ai 500 mila euro, con l’obiettivo di restituire questi beni alla comunità attraverso funzioni sociali e servizi utili al territorio. In particolare, gli spazi saranno destinati a residenze per... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marciano della Chiana, visita della vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop al cantiere degli appartamenti confiscati alla mafia Marciano della Chiana: un Natale autentico tra musica, teatro e partecipazioneArezzo, 12 dicembre 2025 – Marciano della Chiana: un Natale autentico tra musica, teatro e partecipazione. Una serata di musica, memoria e libertà a Marciano della ChianaArezzo, 27 dicembre 2025 – Si rinnova anche quest’anno a Marciano della Chiana il tradizionale appuntamento con la grande musica gospel, che ha visto... Contenuti e approfondimenti su Marciano della Chiana. Temi più discussi: Marciano della Chiana, alla Torre lo spettacolo Che mi ci prende l’anima per l’8 marzo; Altre due imprese ultracentenarie aretine entrano nel Registro delle Imprese storiche italiane; Due imprese ultracentenarie aretine entrano nel Registro delle Imprese storiche d’Italia; Azienda entra nella storia. Quinti, oltre un secolo di attività nel settore della meccanica. Tre giorni di festa a Marciano della Chiana per i dieci anni de La Chianina CiclostoricaArezzo, 7 giugno 2024 – Tre giorni di festa a Marciano della Chiana per i dieci anni de La Chianina Ciclostorica. La manifestazione di ciclismo storico, in calendario da venerdì 7 a domenica 9 giugno, ... lanazione.it La musica antica risuona a Marciano della Chiana con il festival Suoni dalla TorreLa longeva manifestazione dedicata alla musica antica torna ad animare il borgo di Marciano con la sua Torre protagonista d’eccellenza Arezzo, 21 luglio 2025 – La musica antica torna a Marciano della ... lanazione.it Dalla Mens Sana Siena a Marciano della Chiana: l'esperienza tecnica di Sofia Guerrini ai Roller Games 2026 a Sport a Km 0 #SofiaGuerrini #MensSanaSiena #RollerGames2026 #PattinaggioInLinea #marcianodellachiana - facebook.com facebook