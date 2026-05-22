Benevento il 25 maggio il Career Day | imprese e scuola si incontrano
Il 25 maggio si svolgerà a Benevento il Career Day, un evento in cui le aziende e le scuole si incontrano per discutere di opportunità professionali. Durante la giornata, saranno organizzati colloqui con i rappresentanti delle imprese, alcuni dei quali hanno manifestato la volontà di assumere studenti direttamente sul posto. L’iniziativa mira a favorire il contatto tra studenti e aziende, offrendo anche occasioni di colloqui mirati con manager pronti a valutare candidature per posizioni aperte.
? Domande chiave Come possono i colloqui in piazza trasformarsi in contratti reali? Chi sono i manager pronti ad assumere gli studenti in piazza? Perché questo incontro può fermare la fuga dei talenti dal territorio? Cosa aspettano le aziende dai nuovi diplomandi durante i colloqui??? In Breve Evento dalle 10:00 alle 13:00 in Piazza Roma a Benevento. Partecipazione di professionisti come Andrea Esposito, Clementina Donisi e Filippo Liverini. Interventi di esperti di aziende come Idnamic Italia, . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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