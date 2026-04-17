Ben Stiller, parlando della sua storica collaborazione con Robert De Niro, sceglie una sincerità disarmante che racconta il suo parere sul seguito della saga di "Ti presento i miei". Ben Stiller riflette con ironia sulla saga di "Ti presento i miei", ammettendo di apprezzare soprattutto i primi due capitoli. In vista del nuovo sequel con Ariana Grande, l'attore rilancia entusiasmo e battute, mentre il franchise si prepara a una nuova generazione. Tra affetto e autocritica: Stiller rilegge la saga dei "Focker" Quando Ti presento i miei conquistò il botteghino nel 2000, pochi avrebbero immaginato che Greg Focker sarebbe diventato uno dei personaggi più riconoscibili della commedia americana contemporanea.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ben Stiller, in attesa del seguito di "Ti presento i miei" con Ariana Grande: “Non amo tutti i sequel"

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Ben Stiller, in attesa del seguito di Ti presento i miei con Ariana Grande: Non amo tutti i sequelBen Stiller, parlando della sua storica collaborazione con Robert De Niro, sceglie una sincerità disarmante che racconta il suo parere sul seguito della saga di Ti presento i miei. movieplayer.it