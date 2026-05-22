Belve Crime gli ospiti della prossima puntata | le anticipazioni
Martedì 26 maggio alle 21.20 andrà in onda l’ultimo episodio della stagione di Belve Crime, in onda su Rai 2. La trasmissione si prepara a trasmettere nuove interviste e approfondimenti, come di consueto, con ospiti ancora da annunciare. La puntata finale conclude la programmazione settimanale dedicata al genere, offrendo agli spettatori un’ulteriore occasione di ascoltare storie e testimonianze legate a fatti di cronaca e questioni legali. La trasmissione sarà visibile anche in streaming.
(Adnkronos) – Belve Crime torna martedì 26 maggio alle 21.20 su Rai 2 con un nuovo e ultimo appuntamento della stagione. Francesca Fagnani intervista colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini per esplorare il lato oscuro dell'animo umano. Sullo sgabello di Belve Crime siederà chi ha incontrato il male. Perché è autore del reato, perché ne. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Anteprima Belve Crime - Katharina Miroslawa - Martedì 5 maggio in prima serata su Rai2
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