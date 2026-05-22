Belve Crime gli ospiti della prossima puntata | le anticipazioni

Martedì 26 maggio alle 21.20 andrà in onda l’ultimo episodio della stagione di Belve Crime, in onda su Rai 2. La trasmissione si prepara a trasmettere nuove interviste e approfondimenti, come di consueto, con ospiti ancora da annunciare. La puntata finale conclude la programmazione settimanale dedicata al genere, offrendo agli spettatori un’ulteriore occasione di ascoltare storie e testimonianze legate a fatti di cronaca e questioni legali. La trasmissione sarà visibile anche in streaming.

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