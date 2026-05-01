Rosy Bindi choc la sparata complottista su Trump | Certi attentati

Rosy Bindi ha fatto dichiarazioni in cui ha accusato alcuni attentati di essere legati a complotti. La sua frase è stata commentata dalla Lega, che ha criticato aspramente le sue parole sui social. Bindi, ex ministra dei governi Prodi e D'Alema, è nota come figura di spicco del Pd e del centrosinistra italiano. Le sue affermazioni sono state riportate da vari media durante una trasmissione televisiva. La polemica ha suscitato reazioni tra gli altri esponenti politici.

"La sinistra italiana, sempre più in basso.". La Lega commenta così sui social l'ultima uscita tv di Rosy Bindi, ex ministra dei governi Prodi e D'Alema e punto di riferimento del Pd e della galassia dem in genere. Ma cosa ha detto ad Tagadà, su La7? "Io non capisco perché gli attentati a certi presidenti riescono e gli attentati a certi presidenti sono. come dire. lo ha detto il popolo Maga, un punto interrogativo che lo possiamo porre tutti". Già, parole che - a essere teneri - possono essere bollate complottiste. Secondo Bindi Trump "è in un momento di caduta di consensi per tutto quello che sta combinando, per le conseguenze delle sue guerre".🔗 Leggi su Iltempo.it

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