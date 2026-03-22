Il Belgio mantiene il livello di allerta terrorismo a 3 su 4 dieci anni dopo gli attentati Ecco perché

Il Belgio mantiene il livello di allerta terrorismo a 3 su 4, dieci anni dopo gli attentati che hanno colpito la capitale. La mattina del 22 marzo 2016, due esplosioni sono avvenute all’aeroporto di Bruxelles-National a Zaventem, mentre un terzo attacco si è verificato alla stazione della metropolitana di Maelbeek, nel centro di Bruxelles. Questi eventi hanno coinvolto attacchi coordinati che hanno causato numerosi feriti e vittime.

Era la mattina del 22 marzo 2016 quando la capitale belga fu colpita da tre attacchi terroristici coordinati: due avvennero presso l’aeroporto di Bruxelles-National, nel comune di Zaventem, ed uno alla stazione della metropolitana di MaelbeekMaalbeek, nel comune di Bruxelles. Gli attentati vennero rivendicati il giorno stesso dall’autoproclamato Stato Islamico (Isis). Sei su dieci imputati vennero ritenuti colpevoli di “omicidi in un contesto terroristico”. Si trattava di Oussama Atar, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam (già condannato all’ergastolo per gli attentati di Parigi), Ali El Haddad Asufi e Bilal El Makhoukhi. Colpevoli della morte di 32 persone e del ferimento di almeno altre 300. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Belgio mantiene il livello di allerta terrorismo a 3 su 4, dieci anni dopo gli attentati. Ecco perché Articoli correlati Sale il livello di allerta in Italia dopo gli attacchi in Iran, oltre 28mila gli obiettivi sensibili: «Rafforzata la sicurezza»: ecco qualiCresce l’allerta in Italia dopo l’escalation in Medio Oriente, seguita all’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Perché il ristorante stellato Lido 84 chiude dopo oltre dieci anni di attivitàIl ristorante stellato Lido 84 ha annunciato che il prossimo marzo chiuderà per sempre, dopo ben 12 anni di traguardi e soddisfazioni. Contenuti utili per approfondire Belgio mantiene Discussioni sull' argomento Blog | Il Belgio mantiene il livello di allerta terrorismo a 3 su 4, dieci anni dopo gli attentati. Ecco perché; Omicidio Lumumba, il Belgio fa i conti con la storia: a processo l’ex diplomatico e commissario UE Davignon; Belgio: 'Mantenere pressione su Mosca ma Ue sia presente al tavolo di pace'; Giustizia per Lumumba: in Belgio il primo processo per l'icona dell'anticolonialismo africano, accusato un ex diplomatico. Il Belgio mantiene il livello di allerta terrorismo a 3 su 4, dieci anni dopo gli attentati. Ecco perchéEra la mattina del 22 marzo 2016 quando la capitale belga fu colpita da tre attacchi terroristici coordinati: due avvennero presso l’aeroporto di Bruxelles-National, nel comune di Zaventem, ed uno all ... ilfattoquotidiano.it "CI SONO I PASDARAN DIETRO AGLI ATTENTATI ANTIEBRAICI IN BELGIO E OLANDA" «Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche continua a finanziare ed esportare il terrorismo in tutto il mondo»: lo twitta il ministero degli Esteri israeliano condividen facebook