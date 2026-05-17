La Fortitudo travolge Avellino e vola in semifinale Mercoledì al PalaDozza c' è Verona

La Fortitudo Bologna ha vinto la partita decisiva contro l'Unicusano Avellino Basket con il punteggio di 93-61, assicurandosi così l'accesso alle semifinali dei playoff. La gara, giocata al PalaDozza, si è conclusa con una vittoria schiacciante per i padroni di casa, che hanno dominato dall'inizio alla fine. L'incontro ha visto una forte presenza del pubblico e una prestazione collettiva convincente da parte della squadra di casa. La prossima sfida si giocherà mercoledì contro la squadra di Verona.

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Solo applausi, una bolgia di passioni e una prova di forza monumentale. La Fortitudo Bologna spazza via l'Unicusano Avellino Basket in una gara 5 senza storia (93-61), blindando il fattore campo e conquistando il pass per le semifinali playoff. Un match mai in discussione, che cancella i passati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fortitudo, al PalaDozza arriva AvellinoBologna, 28 marzo 2026 - Sulle ali dell’entusiasmo e spinta dal calore del PalaDozza, la Fortitudo Flats Service torna in campo domani sera per... Avellino si ferma al PalaDozza: la Fortitudo chiude la serie in Gara 5Tempo di lettura: 3 minutiSi chiude al PalaDozza la stagione dell’Unicusano Avellino Basket, sconfitta nettamente dalla Fortitudo Bologna in Gara 5... La Fortitudo travolge Avellino guidata da Sorokas e Anumba. I tifosi ricordano Zanardi x.com La Fortitudo torna in sé: si divora Avellino in gara 5 e vola in semifinaleLa Fortitudo vola in semifinale playoff per la promozione e lo fa con la vittoria casalinga numero 20 su 21 partite. Al PalaDozza succede esattamente quello che era previsto, con i bolognesi che si di ... corrieredibologna.corriere.it La Fortitudo Bologna domina Gara 5: Avellino ko, Effe in semifinalein aggiornamento con la cronaca completa FORTITUDO VS AVELLINO: DIRETTA 4Q Live - Anumba brucia Pullazi e segna due punti. pianetabasket.com