La Fortitudo travolge Avellino e vola in semifinale Mercoledì al PalaDozza c' è Verona
La Fortitudo Bologna ha vinto la partita decisiva contro l'Unicusano Avellino Basket con il punteggio di 93-61, assicurandosi così l'accesso alle semifinali dei playoff. La gara, giocata al PalaDozza, si è conclusa con una vittoria schiacciante per i padroni di casa, che hanno dominato dall'inizio alla fine. L'incontro ha visto una forte presenza del pubblico e una prestazione collettiva convincente da parte della squadra di casa. La prossima sfida si giocherà mercoledì contro la squadra di Verona.
Solo applausi, una bolgia di passioni e una prova di forza monumentale. La Fortitudo Bologna spazza via l'Unicusano Avellino Basket in una gara 5 senza storia (93-61), blindando il fattore campo e conquistando il pass per le semifinali playoff. Un match mai in discussione, che cancella i passati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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