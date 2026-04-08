Stasera alle 20,30 al PalaDozza si gioca la partita di basket di serie A2 tra Fortitudo e Juvi Cremona. La squadra biancoblù ha ingaggiato in tempi rapidi un esterno cresciuto nel settore giovanile. La partita rappresenta il debutto di Mastellari con la maglia della Fortitudo, che cerca di tornare alla vittoria dopo le ultime sconfitte.

La Fortitudo si regala Martino Mastellari e sfida alle 20,30 la Juvi Cremona per riprendere la corsa. Il ko di sabato a Cividale da un lato allontana la Effe dal primo posto, con Pesaro adesso a +2. E con Brindisi e Scafati a pari punti di Matteo Fantinelli e compagni. Ma lascia ancora aperti tutti gli scenari possibili in queste ultime quattro giornate (tre per la Fortitudo), che mancano al termine della stagione regolare, a cominciare dal confronto del PalaDozza contro la Juvi dell’ex Alessandro Panni. Nell’uovo di Pasqua la Fortitudo trova la sorpresa mercato, con la firma di Mastellari. Una sorpresa annunciata, come avevamo anticipato prima della sfida di sabato contro la squadra da cui proviene il nuovo numero 8 biancoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie A2: alle 20,30 al PalaDozza c’è Cremona. Ingaggiato a tempo di record l’esterno cresciuto nelle giovanili biancoblù. Fortitudo, contro la Juvi debutta Mastellari

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