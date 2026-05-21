Beautiful anticipazioni puntata del 22 maggio 2026 | Brooke e Steffy in pace ma Hope è furiosa!
Nella puntata di Beautiful in programma il 22 maggio 2026, alle 13:45 su Canale5, si assisterà a un confronto tra i personaggi principali. Brooke Logan e Steffy Forrester si ritroveranno a condividere un momento di pace dopo periodi di tensione, mentre Hope rimarrà visibilmente arrabbiata. La scena si concentrerà sui cambiamenti nelle relazioni tra i protagonisti e sulle reazioni emotive che ne deriveranno. La puntata si preannuncia ricca di sviluppi e di emozioni intense.
Nella puntata di Beautiful in onda il 22 maggio 2026, alle ore 13. 45 su Canale5, assisteremo a un’importante riconciliazione tra Brooke Logan e Steffy Forrester. Tuttavia, la situazione si complica quando Hope Logan decide di intervenire, portando tensione e conflitti. Scopriamo insieme i dettagli di questo episodio ricco di colpi di scena. Beautiful, anticipazioni puntata del 21 maggio 2026: Katie chiede a Bill di rifare il test di patern Brooke e Steffy depongono le armi. In questa puntata, Brooke si avvicina a Steffy per ringraziarla del supporto ricevuto. Nonostante le tensioni passate, le due donne decidono di mettere da parte le loro divergenze per il bene dell’azienda. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Beautiful Anticipazioni Dal 23 Al 28 Febbraio 2026: Hope perde il controllo!
Sullo stesso argomento
Beautiful, anticipazioni 1 maggio 2026: Brooke svela la novità a Hope, Steffy è contrariaNuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 1 maggio 2026, su Canale 5.
Beautiful, anticipazioni 6 maggio 2026: Steffy, Brooke e Ridge si preparano per la trasferta, Hope vorrebbe…Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 6 maggio 2026, su Canale 5.
#beautiful Cosa succederà a nella puntata di domani? Occhio a LUNA, disperata per l'arresto della madre... Ecco le ì : -->> https://www.tvsoap.it/2026/05/beautiful-anticipazioni-20-maggio-2026-trame/ facebook
Beautiful Anticipazioni Puntata del 22 maggio 2026: Brooke e Steffy depongono le armi ma Hope non ci sta!Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 22 maggio 2026? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Canale5. comingsoon.it
[SPOILER] Beautiful: anticipazioni venerdì 22 maggio! Hope non si arrende, vuole la sua rivincita reddit
Beautiful, anticipazioni settimanali dal 23 al 29 maggio 2026: Hope si scusa per aver baciato Finn (ma lui decide di raccontare tutto a Steffy)Hope si scusa con Finn, ma lui racconta tutto a Steffy : trame puntate italiane Beautiful in onda dal 23 al 29 maggio su Canale 5. superguidatv.it
HASTADELLEVICTORIESIEMPRE... (semicit.) (Domani) Alle 20 su Rai3 nuova puntata lampo di #blob x.com