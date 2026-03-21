Roma incidente sulla Colombo | ragazzo di 17 anni morto a bordo di una microcar La vittima si chiamava Giacomo Bracaletti

Un incidente sulla via Colombo a Roma ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni, che si trovava a bordo di una microcar. La vittima si chiamava Giacomo Bracaletti. L’incidente è avvenuto nella notte e le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro e sui dettagli dell’accaduto.

ROMA - Ancora sangue sulle strade della Capitale. Un ragazzo italiano di 17 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte. E' successo poco prima delle 2 all’altezza del km 12.600 di via Cristoforo Colombo, nella carreggiata centrale in direzione Ostia. La vittima si chiamava Giacomo Bracaletti, in auto con lui c'era un amico. Lo schianto Alla guida di una minicar Ligier, la vittima si è scontrata con una Toyota Yaris guidata da un 53enne italiano, trasportato all'ospedale San Camillo, dove è stato sottoposto anche agli accertamenti di rito. Ferito anche il passeggero della microcar. Sul posto, per i rilievi, gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma, incidente sulla Colombo: ragazzo di 17 anni morto a bordo di una microcar. La vittima si chiamava Giacomo Bracaletti Articoli correlati Leggi anche: Roma, incidente sulla Colombo: ragazzo di 17 anni morto a bordo di una microcar Incidente nella notte sulla Colombo tra auto e microcar: morto un ragazzo di 17 anniTragedia nella notte su via Cristoforo Colombo a Roma dove un ragazzo di diciassette anni è morto in uno scontro tra microcar e auto. Una selezione di notizie su Giacomo Bracaletti Incidente sulla Colombo, schianto tra auto e microcar: muore a 17 anniSabato di sangue su via Cristoforo Colombo, dove nella notte un violento incidente stradale è costato la vita a un ragazzo di appena 17 anni. iltempo.it Roma, incidente sulla Colombo: ragazzo di 17 anni morto a bordo di una microcarROMA - Ancora sangue sulle strade della Capitale. Un ragazzo italiano di 17 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte. E' successo poco prima delle 2 ... ilmessaggero.it