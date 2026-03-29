Lunedì 30 marzo alle 12 si terrà la cerimonia di laurea alla memoria di Beatrice Bellucci, deceduta in un incidente su via Cristoforo Colombo. L’università ha organizzato l’evento per onorare la memoria della studentessa, coinvolgendo amici e familiari. La data è stata comunicata in seguito alla tragica fatalità che ha coinvolto la giovane.

Fin da subito, l’università si è stretta attorno agli amici e alla famiglia della giovane. La consegna della laurea alla memoria è fissata per lunedì 30 marzo, alle 12.30, nella sala del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza “Bibbi, sorridi ancora nei nostri cuori”, così recita lo striscione su una ringhiera della facoltà. Fin da subito, l’università si è stretta attorno agli amici e alla famiglia della giovane.La consegna della laurea alla memoria è fissata per lunedì 30 marzo, alle 12.30, nella sala del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza. Sono stati numerosi i messaggi di cordoglio dopo il terribile accaduto. Queste le... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Laurea alla memoria per Beatrice Bellucci, la ragazza morta nello schianto su via Cristoforo Colombo

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