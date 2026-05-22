Beatrice Bellucci morta sulla Colombo a Roma nessuna gara | dinamica incidente cosa dice la perizia
Una donna è deceduta in un incidente avvenuto sulla strada Colombo a Roma. Secondo la perizia, si tratta di una fatalità e non vi erano state competizioni o gare tra i veicoli coinvolti. La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dagli investigatori, che hanno escluso la presenza di comportamenti spericolati o intenzionali. Le forze dell'ordine stanno continuando le indagini per chiarire i dettagli e accertare eventuali responsabilità. La vittima aveva 40 anni e si trovava in auto al momento dell’incidente.
(Adnkronos) – "E' stata una tragica fatalità, non c'era nessuna gara ed era già emerso dall'inizio". Così l'avvocato Alessandro Di Giovanni, legale di Silvia Piancazzo, la ragazza alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente con un'altra vettura, avvenuto a ottobre scorso in via Cristoforo Colombo a Roma in cui è morta la sua amica Beatrice Bellucci, commenta all'Adnkronos le notizie di stampa sull'esito della consulenza, ora all'esame della procura, che ha ricostruito la dinamica dell'impatto e dalle quale, secondo quanto riportano alcuni quotidiani nelle cronache locali, sarebbe emerso che entrambe le vetture viaggiavano sopra i limiti di velocità e che non c'era nessuna gara clandestina. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, la perizia ribalta tutto: indagata lamica Silvia Piancazzo
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