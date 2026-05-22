Beatrice Bellucci morta sulla Colombo a Roma nessuna gara | dinamica incidente cosa dice la perizia

Una donna è deceduta in un incidente avvenuto sulla strada Colombo a Roma. Secondo la perizia, si tratta di una fatalità e non vi erano state competizioni o gare tra i veicoli coinvolti. La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dagli investigatori, che hanno escluso la presenza di comportamenti spericolati o intenzionali. Le forze dell'ordine stanno continuando le indagini per chiarire i dettagli e accertare eventuali responsabilità. La vittima aveva 40 anni e si trovava in auto al momento dell’incidente.

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