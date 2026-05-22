Beach Zone presenta una puntata speciale dedicata ai campioni dello Young Tour AIBVC 2026, i giovani atleti che hanno partecipato alle Finali Nazionali. Durante l'episodio, i protagonisti si sono raccontati, condividendo le proprie esperienze e emozioni vissute durante la competizione. La puntata offre uno sguardo diretto sulle loro impressioni e sui momenti più significativi della manifestazione, mettendo in evidenza le storie di chi ha raggiunto il podio e di chi ha affrontato con determinazione la sfida.

Beach Zone torna con una puntata speciale dedicata ai protagonisti delle Finali Nazionali Young Tour AIBVC 2026, andate in scena al Bagno Tirreno di Marina di Grosseto! Nel corso della trasmissione spazio alle interviste ai giovani talenti del beach volley italiano, protagonisti di un weekend spettacolare che ha visto oltre 150 coppie sfidarsi nelle categorie Under 15, Under 17, Under 19 e Under 21, maschili e femminili. Emozioni, finali combattute, lacrime di gioia e tanta passione sulla sabbia della Maremma, nonostante il vento e la pioggia della prima giornata. Un evento che ha confermato la crescita del movimento giovanile italiano e il valore del progetto AIBVC Young Tour. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Beach Zone LIVE: i campioni dello Young Tour AIBVC 2026 si raccontano

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