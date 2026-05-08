Beach Zone Speciale AIBVC Finals 2026 | tutti i protagonisti e le interviste

La sesta edizione delle AIBVC FINALS 6.0 si è conclusa con un record di partecipanti e spettatori, tenutasi dal 1° al 3 maggio nella Beach Arena di Cesenatico. La manifestazione si è svolta sulla spiaggia, coinvolgendo diversi protagonisti del settore e prevedendo numerose interviste. La competizione ha attirato un pubblico numeroso, rendendo questa edizione la più partecipata di sempre.

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