Beach Zone Speciale AIBVC Finals 2026 | tutti i protagonisti e le interviste
La sesta edizione delle AIBVC FINALS 6.0 si è conclusa con un record di partecipanti e spettatori, tenutasi dal 1° al 3 maggio nella Beach Arena di Cesenatico. La manifestazione si è svolta sulla spiaggia, coinvolgendo diversi protagonisti del settore e prevedendo numerose interviste. La competizione ha attirato un pubblico numeroso, rendendo questa edizione la più partecipata di sempre.
WEC SPA 2026: sorpresa Peugeot, mentre Ferrari e Toyota inseguono! Anteprima 6 Ore di Spa Si chiude con numeri da record la sesta edizione delle AIBVC FINALS 6.0 2026, andata in scena dall’1 al 3 maggio nella spettacolare Beach Arena sulla spiaggia di Cesenatico. Tre giorni di grande beach volley italiano che hanno visto protagonisti oltre 2000 atleti, 73 società e più di 1000 partite disputate.?? Un evento che conferma la crescita del movimento: 59 campi, oltre 13.000 mq di area sportiva e un livello tecnico sempre più alto nel panorama nazionale.?? A dominare la stagione è ancora una volta Beach Volley University, vincitrice della classifica generale con 992 punti, davanti a RBT School (895) e Active Beach Volley (766).🔗 Leggi su Oasport.it
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Si parla di: Numeri da record e spettacolo: a Cesenatico trionfa Beach Volley University.
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