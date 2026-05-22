Bea e BrianzAcque stanno procedendo con le pubblicazioni ufficiali presso il municipio per formalizzare il loro matrimonio societario. La decisione di unire le due realtà, attive nel settore dell’acqua e dell’energia, segna un passaggio importante nel processo di creazione di un nuovo polo pubblico. La fase di pubblicazione rappresenta un passo amministrativo fondamentale prima della finalizzazione dell’accordo, che mira a consolidare un’unica entità operativa nel settore.

Monza, 22 maggio 2026 – La partita per la nascita del nuovo polo pubblico dell’acqua, dell’ambiente e dell’ energia entra nella sua fase decisiva. È stata infatti aperta la consultazione pubblica sull’operazione di aggregazione societaria tra BrianzAcque e le società del Gruppo Bea (Brianza Energia Ambiente e Bea Gestioni). Un passaggio formale ma cruciale, che porta il progetto fuori dalle stanze tecniche e lo consegna alla valutazione dei cittadini, dei portatori di interesse e degli enti locali. La documentazione completa è stata depositata nella segreteria comunale di Monza e pubblicata all’albo pretorio comunale e sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione TrasparenteEnti controllati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bea e BrianzAcque verso le nozze: via alle pubblicazioni in municipio per il colosso di acqua ed energia

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