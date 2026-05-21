Aggregazione BrianzAcque-Bea | Il comune rischia un grave danno patrimoniale
Il Movimento 5 Stelle ha scritto al prefetto di Monza, segnalando che la possibile fusione tra le società di gestione dell’acqua BrianzAcque e Bea potrebbe comportare un danno economico significativo per il Comune di Brugherio. La questione riguarda l’impatto patrimoniale che questa aggregazione potrebbe avere sull’ente locale. La notizia è stata diffusa attraverso una nota ufficiale, in cui si sottolinea la preoccupazione per le ripercussioni finanziarie di un’eventuale operazione di unificazione tra le due aziende.
Il Movimento 5 Stelle scrive al prefetto di Monza: la fusione tra BrianzAcque e Bea potrebbe creare gravi conseguenze economiche al Comune di Brugherio. Per Marco Fumagalli, referente provinciale dei pentastellati: "il Comune di Brugherio rischia di subire un danno patrimoniale enorme a causa di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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