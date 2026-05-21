Aggregazione BrianzAcque-Bea | Il comune rischia un grave danno patrimoniale

Il Movimento 5 Stelle ha scritto al prefetto di Monza, segnalando che la possibile fusione tra le società di gestione dell’acqua BrianzAcque e Bea potrebbe comportare un danno economico significativo per il Comune di Brugherio. La questione riguarda l’impatto patrimoniale che questa aggregazione potrebbe avere sull’ente locale. La notizia è stata diffusa attraverso una nota ufficiale, in cui si sottolinea la preoccupazione per le ripercussioni finanziarie di un’eventuale operazione di unificazione tra le due aziende.

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Il Movimento 5 Stelle scrive al prefetto di Monza: la fusione tra BrianzAcque e Bea potrebbe creare gravi conseguenze economiche al Comune di Brugherio. Per Marco Fumagalli, referente provinciale dei pentastellati: "il Comune di Brugherio rischia di subire un danno patrimoniale enorme a causa di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’aggressione al detenuto: "Subìto un grave danno"Parola alle difese al processo al Tribunale di Monza che vede 5 imputati accusati a vario titolo dei reati di lesioni aggravate, falso, calunnia,... Sostanze inquinanti nell'affluente del Sile: "Un grave danno ambientale"È iniziato nel pomeriggio di domenica 26 aprile l'intervento della protezione civile e dei vigili del fuoco la nella roggia Bevarella ad Azzano... Aggregazione BrianzAcque-Bea: Il comune rischia un grave danno patrimonialeLa denuncia arriva dal Movimento 5 Stelle e riguarda il comune di Brugherio. Marco Fumagalli, referente provinciale dei pentastellati, ha scritto una lettera al prefetto ... monzatoday.it BrianzAcque: entra nel vivo percorso aggregazione con Bea, parola passa ai ComuniRoma, 18 dic. - (Adnkronos) - Il percorso di aggregazione tra BrianzAcque e Bea (Brianza Energia) compie passi avanti verso la creazione della futura multiutility pubblica della provincia di Monza e ... iltempo.it