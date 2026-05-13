Supporto per minori e genitori | a Battipaglia apre il Centro Famiglia

Aprirà venerdì prossimo il "Centro Famiglia", il nuovo spazio di supporto per minori e genitori nato nel Quartiere Belvedere di Battipaglia. L'iniziativa, promossa dal Consorzio Tusciano Solidale in collaborazione con la cooperativa sociale CSM Service, offrirà ascolto, orientamento e percorsi.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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