Supporto per minori e genitori | a Battipaglia apre il Centro Famiglia

Da salernotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Aprirà venerdì prossimo il "Centro Famiglia", il nuovo spazio di supporto per minori e genitori nato nel Quartiere Belvedere di Battipaglia. L'iniziativa, promossa dal Consorzio Tusciano Solidale in collaborazione con la cooperativa sociale CSM Service, offrirà ascolto, orientamento e percorsi.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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